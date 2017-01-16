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أمير نجران ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد النجعي

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نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لأسرة الشهيد العريف محمد بن يحيى النجعي، من منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد عصر أمس الأول، في تبادل لإطلاق النار مع عناصر معادية على الحدود، سائلا المولى عز وجل أن يتقبله من الشهداء، ويتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بشقيق الشهيد أمس، عن ما يشعر به جميع المواطنين من الفخر والاعتزاز، بما قدمه الشهيد من تضحيات في سبيل الذود عن أرض الحرمين، وحماية المقدسات، والدفاع عن مقدرات الوطن.

من جهته، عبّر شقيق الشهيد علي النجعي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، على تعازيهم ومواساتهم، وامتنانه لأمير المنطقة على نقله تعازي القيادة، معبرًا عن فخر أسرته واعتزازها باستشهاد واحد من أبنائها في ميدان العز والشرف.

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