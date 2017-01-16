.. ويكرم مدير الدفاع المدني السابق

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اللواء طلال بن حسين الغانمي بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة، فيما بارك سموه تكليف العميد غازي بن غرم الله الحميليس، خلفًا له.

وأعرب سموه لدى استقباله اللواء الغانمي والعميد الحميليس في مكتبه بديوان الإمارة عن شكره للواء الغانمي، على ما قدمه طيلة فترة عمله بالمنطقة، مؤكدًا أن خدمة الوطن لا تنتهي عند حد ما، فهي لا ترتهن للسن ولا للوظيفة، كما أعرب سموه عن أمنياته للعميد الحميليس بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته، عبّر اللواء الغانمي عن اعتزازه بالعمل في ظل سمو أمير المنطقة، وعن شكره على ما لقيه من دعم كان له كبير الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات في سبيل الحماية المدنية، فيما أكد العميد الحميليس أن الثقة بتكليفه مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة، دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، وتحقيق الأهداف التي يأتي في طليعتها حماية الأرواح والممتلكات.