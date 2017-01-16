ملك إسبانيا يزور قصر المربع التاريخي ويستقبل وزيري «التجارة» و«المالية»

زار جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا, مساء أمس قصر المربع التاريخي بالرياض.

وكان في استقبال جلالته والوفد المرافق له صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني, ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

وشاهد الملك فيليب السادس لدى وصوله العرضة السعودية وشارك فيها.

بعد ذلك قام ملك مملكة إسبانيا بجولة داخل قصر المربع اطلع خلالها على تاريخ الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والنهضة الشاملة في عهده والنظم الإدارية والأمنية ومراحل اكتشاف النفط. إثر ذلك تناول جلالته طعام العشاء.

وفي ختام الزيارة تسلم جلالته هدية تذكارية من سمو أمير منطقة الرياض عبارة عن مجسم لقصر المربع التاريخي, كما تسلم هدية مماثلة من سمو الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني, عبارة عن كتب عن تاريخ المملكة. رافق فخامته خلال الزيارة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي - الوزير المرافق -.

كما، استقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ، والمشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري.

واستقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في مقر إقامته بالرياض أمس، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية وبحث سبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا.

.. ومستقبلا وزير التجارة والاستثمار

.. ومستقبلا وزير المالية