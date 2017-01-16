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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احترس من عدو خفى فى العمل

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احترس من عدو خفى فى العمل حظك اليوم برج العقرب الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احترس من عدو خفى فى العمل

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف عنه أنه شديد الغيرة وشديد الرومانسية، كذلك ورغم رومانسيته الشديدة إلا إنه كتوم للغاية فى ما يخص أدق مشاعره.

 

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

كن حذرًا من عدو خفى فى مكان عملك اليوم من المحتمل أنه يشارك فى حملة سرية لتشويهك لدى رؤسائك فى العمل، ويمكنك أن تكتشف الأدلة على ذلك اليوم، وحاول ألا تفقد أعصابك لأن هذا يؤدى إلى نتائج عكسية تمامًا.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي

يجب أن تغير الروتين الخاص بك إذا كنت ترغب فى لفت نظر شخص مثير للاهتمام بالنسبة لك، أو إذا كنت ترغب فى إنقاذ علاقتك من الوقوع فى فخ الروتين والملل.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي

تجنب أن تتجنى على صحتك بسبب انهماكك فى العمل، وحاول أن تعود لمسارك الصحيح فى ما يتعلق باتباع عادات غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

تحتاج إلى متابعة مسألة غامضة اليوم ومن المحتمل أن تشاهد فيلمًا غامضًا أو تقرأ رواية بوليسية تنال إعجابك، وقد تقرر أن تكتشف الحقيقة وراء شخص غامض فى حياتك.


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مصر 365

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