حظك اليوم برج الحمل الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اختبار لعلاقتك بشريك حياتك

كتبت مى الشامى

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشىء، ورغم حدة انفعالاتهم فى بعض الأحيان إلا أن طيبتهم تميزهم عن غيرهم من الأبراج، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهني

كن منفتحا جدا ورحب بكل فرص السفر، لأن هذا الفرصة ستزيد ثروتك، لا بد أن تستغل قدرات الحمل فى العند لديك تحديات كثيرة الفترة المقبلة.

برج الحمل على الصعيد العاطفي

أنت من المحتمل أن تواجه اختبار قوة حبك اليوم، لا بد أن تضع فى اعتبارك أن شريك حياتك قد وضع ثقته بك، أنت بحاجة إلى اجتياز هذا الاختبار إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى علاقة سعيدة.

برج الحمل على الصعيد الصحي

اللياقة البدنية تتراجع اليوم، ربما تقضى يومك فى السرير، ولكن لا تستلم عليك الذهاب لبعض تدريبات اللياقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

أخبار جيدة فى طريقها إليك قد تكون ذات الصلة لحياتك المهنية أو الحياة الشخصية، لكنه لن يؤدى إلى تحقيق مكاسب مالية بالنسبة لك، وسوف تظهر لك أيضا الطريق لتحقيق مكاسب فى المستقبل من أنواع مماثلة.