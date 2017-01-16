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حظك اليوم برج الجدى الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى الكثير من المال فامنح نفسك بعض التدليل

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حظك اليوم برج الجدى الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى الكثير من المال فامنح نفسك بعض التدليل حظك اليوم برج الجدى الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى الكثير من المال فامنح نفسك بعض التدليل

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتسم بالجدية الشديدة والشعور القوى بالمسؤولية والالتزام تجاه الآخرين، مما يجعلهم موظفين جيدين جدًا وشركاء حياة مثاليين فى العلاقات الجادة.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني

من المحتمل أن تتلقى مفاجأة غير متوقعة اليوم، وإن تلقيت مبلغًا من المال قد يكون الوقت حان لتدليل نفسك ومنح نفسك أدوات جديدة تساعدك فى العمل أو منح نفسك تدليل خاص يقلل من توترك وقلقك.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفي

العلاقات العاطفية تأخذ المقعد الخلفى فى اهتمامك اليوم، ورغم ذلك شريك حياتك يجيد التعامل معك وسيكون قادرًا على إيجاد الرومانسية فى أى تفصيلة بينكما، وهو ما يجعلك تنظر بطريقة مختلفة وجديدة لعلاقتك.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي

بعض الأعراض البسيطة تطورت بشكل سيئ وتسببت فى إزعاجك بشكل كبير، فحاول أن تتبع النصائح الطبية لتجنب ظهور أعراض مرضية سيئة عليك، وحاول أن تعثر على الأسباب الجذرية لمرضك واتخاذ التدابير المناسبة لتجنب العدوى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي

كن أول من يتخذ المبادرات اليوم وستحصل على الكثير من المزايا اليوم، ولكن كن حذرًا من الوقوع فى فخ التهور والتسرع واحترس من أن ترتكب أخطاء فى خضم رغبتك فى اتخاذ المبادرة.


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مصر 365

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