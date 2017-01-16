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حظك اليوم برج الثور ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك مشاعر غرامية كثيرة اليوم

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حظك اليوم برج الثور ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك مشاعر غرامية كثيرة اليوم حظك اليوم برج الثور ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك مشاعر غرامية كثيرة اليوم

>كتبت مى الشامى

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الثور على الصعيد المهني

لا بد أن تكون صادقا وتعطى العمل أكثر من ذلك، ولكن يبدو أن النجاح يظل بعيد المنال اليوم فمن الأفضل لتجنب أى جدل فى مكان عملك.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي

وضعك مريح اليوم إذا كنت مع شريكك اليوم، لديك مشاعر غرامية كثيرة اليوم، و كل المطلوب منك أن تذهب فى نزهة لطيفة اليوم.

 

برج الثور على الصعيد الصحي

عليك أن تتعلم أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، وعليك الذهاب إلى العمل باكرا مشيا على الأقدام للتخلص من الطاقة السلبية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

سوف تشعر بالثقة حول توسيع آفاقك على الرغم من ضغوط عائلتك قد يشعرك بالاشمئزاز قلقا، ولا تلزم نفسك لفعل شىء لا تريده.


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مصر 365

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