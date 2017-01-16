حظك اليوم برج الميزان الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتكشف لك الجوانب الخفية من القصة اليوم

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتميز بقدرته الكبيرة على التحكم فى عاطفته ومشاعره، والقدرة على الحكم على الأمور بموضوعية شديدة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

اليوم تحقق أهدافًا كانت صعبة المنال بالنسبة لك فى وقت مضى، ويمكن أن يتطلب هذا منك أن تعمل فى موقع جديد تمامًا عليك، ورغم مخاوفك سينجح هذا الموقع الجديد فى تعزيز ثقتك بنفسك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

اليوم تجد تفسيرًا واضحًا للسلوكيات المفاجئة لشريك حياتك التى كنت احترت فى تفسيرها، واليوم ملائم جدًا لتدليل شريك حياتك وأن تأخذه فى رحلة طويلة اليوم وتتناولا العشاء سويًا.

برج الميزان على الصعيد الصحى

انت بحاجة إلى أن تدرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة وأنك لن تكون قادرًا على التمتع بحياتك إذا ظللت منغمسًا فى العادات التى تضر بصحتك، واليوم مثالى جدًا لتبنى التغييرات اللازمة فى نظامك الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

اليوم ينكشف لك الجانب الآخر من القصة التى تخص مشكلتك مع شخص ما كان هناك توترًا يشوب علاقتكما ببعض، فحاول ألا تنقاد لكل ما تعرفه وكن ذكيًا فى التعامل مع الآخرين.