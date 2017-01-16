أخبار عاجلة

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اعمل بعقل متفتح لتجنى ثمار تعبك

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اعمل بعقل متفتح لتجنى ثمار تعبك حظك اليوم برج السرطان ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اعمل بعقل متفتح لتجنى ثمار تعبك

>كتبت أسماء زيدان

ذكى ومحب لأسرته، ومرتبط ارتباطا شديدا بوالدته، إنه أحد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

كنت تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة وهذا طبيعى، ومن الضرورى أن تعمل بعقل متفتح فى مكان العمل، وهذا سيساعدك على العمل أفضل من الجميع فى مكان العمل.

 

السرطان على الصعيد العاطفى

اليوم مناسب لقضاء بعض الوقت مع والديك، لكونك مشغولا جدًا فى الآونة الأخيرة، وهذا أفضل وقت للاتصال بهم لتخفف من التوتر الخاص بك إلى حد كبير، كما عليك إشراك شريكك فى زيارة والديك أو أشقائك، وإذا كنت وحيدًا يمكنك تلبية شخص مميز من خلال يومك.

 

السرطان على الصعيد الصحى

اليوم قد تواجه آلاما فى الرقبة، ومن المستحسن أن تمشى وتتحرك بعد كل ساعتين من العمل، وسوف تمتد عضلاتك وتخف منها، ولا تنسى تفريغ التوتر بالتدليك والاسترخاء.

 

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

تحصل اليوم على وظيفة كنت فى انتظارها طويلًا، فتقوم بعمل بدنى شاق لكسب مكانة اجتماعية ومالية، كن حذرًا لتجنب أى مواجهة اليوم مع أحبائك، وتوقع أن المواجهة سوف تتصاعد إلى نسب أعلى من اى وقت على الإطلاق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى