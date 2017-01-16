حظك اليوم برج السرطان ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اعمل بعقل متفتح لتجنى ثمار تعبك

كتبت أسماء زيدان

ذكى ومحب لأسرته، ومرتبط ارتباطا شديدا بوالدته، إنه برج السرطان أحد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

كنت تنجذب بشكل طبيعى إلى القوة والسلطة وهذا طبيعى، ومن الضرورى أن تعمل بعقل متفتح فى مكان العمل، وهذا سيساعدك على العمل أفضل من الجميع فى مكان العمل.

السرطان على الصعيد العاطفى

اليوم مناسب لقضاء بعض الوقت مع والديك، لكونك مشغولا جدًا فى الآونة الأخيرة، وهذا أفضل وقت للاتصال بهم لتخفف من التوتر الخاص بك إلى حد كبير، كما عليك إشراك شريكك فى زيارة والديك أو أشقائك، وإذا كنت وحيدًا يمكنك تلبية شخص مميز من خلال يومك.

السرطان على الصعيد الصحى

اليوم قد تواجه آلاما فى الرقبة، ومن المستحسن أن تمشى وتتحرك بعد كل ساعتين من العمل، وسوف تمتد عضلاتك وتخف منها، ولا تنسى تفريغ التوتر بالتدليك والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

تحصل اليوم على وظيفة كنت فى انتظارها طويلًا، فتقوم بعمل بدنى شاق لكسب مكانة اجتماعية ومالية، كن حذرًا لتجنب أى مواجهة اليوم مع أحبائك، وتوقع أن المواجهة سوف تتصاعد إلى نسب أعلى من اى وقت على الإطلاق.