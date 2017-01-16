حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب المعارك التافهة

كتبت أسماء زيدان

هوائى ساحر متقلب، إنه برج الجوزاء صاحب النصيب الأكبر من الازدواجية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

عليك دعوة معارضيك ومراجعة مدى قوتك وهذه هزيمة كبرى لخصومك، قبل تقديم العطاءات أو التوقيع على اتفاق وهذا ملائم حتى تزدهر شركتك، وهذا سوف يهب لك المزيد من القوة والمال.

الجوزاء على الصعيد العاطفى

إنه أمر جيد لاستيعاب الكثير من الأشياء، تجنب العديد من المعارك التافهة ولكن فى بعض الأحيان تحتاج أيضًا إلى الكلام، كما أن موقف وسلوك شريكك قد يزعجك ورغم ذلك الامور تتحرك نحو الأفضل، وعليك الوقوف إلى جانب القيم والمبادئ الخاصة والتصرف ضمن حدود واضحة.

الجوزاء على الصعيد الصحى

صحتك سليمة وتستمتع بروح طيبة، تجنب تناول الوجبات السرية أو الخروج هذا اليوم حتى لا تظهر أعراض المرض عليك اليوم، ويمكنك قضاء وقت ممتع مع العائلة لتناول طعام الغذاء المحلى الصنع.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

تبدأ شيئا جديدا اليوم، ونتتهى من المشروع الذى قد تناول الكثير من وقتك وقمت بتأجيله طويلًا، وقد تتواصل مع الأصدقاء القدامى والجدد كما ان التسوق يمكن أن يكون له متعة خاصة اليوم.