حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 16/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استمع إلى صوتك الداخلى ولا تتجاهله

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج النارية يتسم بالرومانسية والقوة والشجاعة، يميل للسيطرة لقناعته بأنه ملك، إنه برج الأسد، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

فيما يتعلق بالمسائل المالية، تجد نفسك متخذ القرار الحكيم اليوم، ونصيحة الفلك لك اليوم هى طير باليد خير من 10 على الشجرة، استمع إلى صوتك الداخلى ولا تتجاهله.

الأسد على الصعيد العاطفى

حاول التوصل إلى محادثة مع شريك حياتك، ولا تجعل مشاغلك تقوم بأخذك من شريك الحياة فقد حان الوقت لتنتقلا إلى مكان جديد فيأخذ الجمال الطبيعى مساره إليك لملء قلبك مع عواطفك مما يؤدى إلى أن تصبح العلاقة الخاصة بك أقوى.

الأسد على الصعيد الصحى

الأمراض البسيطة واردة اليوم، فقد تشعر ببرد طفيف، وهذه مجرد مرحلة عابرة ولكن قد تتسبب فى عدم الالتزام بالكثير من المواعيد، وتميل للكثير من الراحة والاسترخاء.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يمكنك التكهن بسهولة ما هو على وشك الحدوث، وامنع نفسك من الدخول فى أى مشادات مع الأشخاص العدوانيين الذين يتلاعبون بالحقائق دائمًا، كما أن لديك مواقف معبرة من مهارات الاتصال التى تدفع البعض للإعجاب بك.