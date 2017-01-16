الجمعة.. انطلاق مؤتمر علاج السمنة الـ14 بكلية طب جامعة الإسكندرية

كتبت أمنية فايد

تطلق كلية طب جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية الطبية لأبحاث وعلاج مرض السمنة مؤتمرهم الرابع عشر يومى 27 و 28 يناير الجارى بالقاعة الكبرى بالجامعة.

قالت الدكتورة "وفاء محيلبة" استشارى التغذية العلاجية والسمنة ورئيسة الجمعية الطبية لأبحاث السمنة، إن المؤتمر معتمد من جامعة الإسكندرية والجمعية الطبية لأبحاث وعلاج مرض السمنة، ويشارك فى المؤتمر أقسام الغدد الصماء والكيمياء الإكلينيكية والجهاز الهضمى والصحة العامة والتغذية العلاجية والنفسية والعصبية وجراحات السمنة والتجميل.

وتابعت، أنه سيتم مناقشة كيفية علاج السمنة كمرض وليس شكلا جماليا ومعالجة الأسباب للمرض سواء الأدوية والأمراض أو الحالة النفسية أو الاجتماعية وكيفية وضع خطة علاج تشمل التقييم والعلاج والمتابعة الطبية ودور طبيب السمنة وفريق العمل الذى يعمل تحت إدارته مثل المعالج النفسى والمعالج السلوكى والمعالج الرياضى والغذائى.

وأضافت الدكتورة "وفاء": يصاحب الجلسات العلمية مجموعة من ورش عمل، أهمها نحت الجسم بدون جراحة والمناظر، وينطلق المؤتمر يوم 27 يناير الجارى بحضور ٥٠٠ طبيب من جميع التخصصات، بالإضافة إلى كل العاملين فى مجال الصحة ولهم اهتمام خاص بالتغذية العلاجية والسمنة.