الإسماعيلى يواجه إنبى وديا الأربعاء والخميس

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

اتفق الجهاز الفنى للإسماعيلى، على خوض مباراتين وديتين أمام إنبى يومى الأربعاء والخميس القادمين ضمن برنامج إعداده لاستئناف الدور الثانى بمسابقة الدورى العام ولمواجهة سموحة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر لها 6 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى خاض مباراتين وديتين أمام القنطرة وأبو صوير ضمن برنامج الإعداد قبل دخول مغلق لتجهيز لاعبيه جيدا لانطلاق مسابقة الدورى العام.

وفاز فريق الإسماعيلى علي أبو صوير بهدف نظيف أحرزه محمد أبو المجد بوشا ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية غدا الاثنين قبل استئناف التدريبات الجماعية بعد غد الثلاثاء.