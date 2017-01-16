شيخ واحة سيوة: نحن حراس المنطقة الغربية.. وحبنا للسيسى لم يأت من فراغ

الإسكندرية- هناء أبو العز

قال بلال أحمد بلال عيسى، شيخ واحة سيوة وعضو مجلس الشعب السابق عنها، إن أهالى الواحة تشارك القوات المسلحة فى حماية المنطقة الغربية، ومنع أى محاولات للتهريب، قائلا: "إحنا حراس المنطقة الغربية، ولا فرق بيننا وبين القوات المسلحة الواقفين على الحدود".

وأضاف بلال، أحد شيوخ الواحة، أن هناك اجتماعات مستمرة، مع العواقل والمشايخ والشباب، للتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن وجود أى شخص غريب، سواء كان سائحا أو تاجرا أو خلافه، ومن ثم تقوم الجهات المختصة بمتابعة عملها ومعرفة أسباب تواجده، وعما إذا كان يفكر فى ارتكاب عملا إجراميا، من عدمه.

وأكد شيخ سيوة، على مشاركته وأهالى سيوة فى القبض على آلاف من محاولات الهجرة غير الشرعية، خارج البلاد من خلال الحدود الغربية، وكذا محاولات تهريب مواد مخدرة وأسلحة.

وأوضح بلال، مشاركته مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى الكثير من الأعمال القومية، من بينها مشروع الطريق الذى يربط بين واحة سيوة، وليبيا،وتبقى فقط 38 كيلو من اتجاه الجمهورية الليبية، لسهولة التبادل التجارى والسياحى بين البلدين.

وأكد شيخ واحة سيوة، على علاقته الطيبة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، بطبيعة عمله مع القوات المسلحة فى الإنشاءات والمقاولات، لافتًا إلى أنه تعرف على السيسى، منذ أن كان قائدًا للمنطقة العسكرية، ثم مديرًا للمخابرات الحربية، ورئيس أركان القوات المسلحة ثم وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وقال بلال: "الرئيس السيسى منظم جدًا، وعملى، ويعرف ربنا جدًا ونحن لم نحبه من فراغ، ولو كل واحد فينا عمل 1% مما يقوم بالرئيس، لأصبحت بلدنا فى أحسن الأحوال، وكلنا نحاول أن ندعم أهداف الرئيس."

وأشار شيخ واحة سيوة، إلى اهتمام كبار الواحة والعواقل، بالشباب وتنميتهم وتنمية البلاد قائلًا: "زمان كنا بندور على مكسب مادى، ولكن الآن نبحث عن أى شئ، تشغل شباب سيوة فى أمور حلال، وكذلك تشجيع السياحة لعمل رواج للواحة، وتعود أيضا على البلاد بالاستقرار والعملة الأجنبية.

وتمنى بلال إنشاء مطار فى سيوة،يستطيع من خلاله السياح فى كل محافظات مصر وخارجها الوصول إلى الواحة بسهولة، لأن المسافة بين سيوة والقاهرة 900 كيلو، ومن الإسكندرية 600 كيلو، والجميع يعانى فقط من الطريق الطويل، مطالبًا بالسماح بطيران مدنى رحلتين أسبوعيًا.