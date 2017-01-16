رئيس هيئة الرقابة الإدارية: ضبط وزير الزارعة بميدان التحرير غير مقصود

كتب عامر مصطفى

أكد اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على ما ورد حول واقعة ضبط وزير الزراعة السابق الذى ضبط بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة ووزارة الزراعة" فى ميدان التحرير، وما قاله البعض عن تعمد تأجيل القبض عليه ليكون فى ميدان عام، قائلا: "تأخير عملية الضبط غير مطلوب، والقبض على وزير الزراعة بميدان التحرير جاء مصادفة، وكلما كان الضبط سريعا كلما كانت القضية جيدة، ولا يستطيع المتهم إخفاء الأدلة، وعنصر المفاجأة مهم".

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الطب الشرعى فى قضية رشوة أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبى، أكد أنه انتحار وأن المتهم عمد إلى التخلص من حياته، لافتا إلى أن الأموال التى تُضبط بقضايا الفساد تسلم كأحراز للقضية وهى مودعة بذمة النيابة العامة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن وجود حجز بجهاز الرقابة الإدارية لأن التحقيقات فى تلك القضايا تحتاج وقتا طويلا، وهو ما يجعل المتهم بحوزة الجهاز لإجراء التحقيق بأى وقت، لافتا إلى أن يتم التحفظ على المتهم بجهاز الرقابة بناء على قرار من النيابة العامة.