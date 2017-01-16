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رئيس "الرقابة الإدارية": لأول مرة الرئيس يتابعنا مباشرة ويقرأ كل التقارير

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رئيس "الرقابة الإدارية": لأول مرة الرئيس يتابعنا مباشرة ويقرأ كل التقارير رئيس "الرقابة الإدارية": لأول مرة الرئيس يتابعنا مباشرة ويقرأ كل التقارير

>كتب محسن البديوى

أكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبد الفتاح يتابعهم بشكل مباشر لأول مرة فى تاريخ هيئة الرقابة الإدارية، ويقرأ كل التقارير، وحينما يقرأ رأى الجهاز يضع رأيا واثنين وثلاثة، ويأمر بتحديد الأشخاص ثم يتخذ القرار، مضيفا أن الرئيس لديه ثقة كبيرة فى الرقابة الإدارية ورجالها، ويتواصل معهم بصفة مستمرة حتى فى أيام الإجازات.

 

وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي تحدث له فى تمام التاسعة من صباح الجمعة الماضى، وأخبره عن اتجاه إحدى شركات القطاع العام لبيع أراضى مملوكة للدولة بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، من خلال لوبى من التجار والمستثمرين، مضيفاً: "طلبت منه برهة من الوقت واتضح أن الهيئة أحبطت بالفعل هذه المحاولة وأوقفت المزاد الذى عقد لشراء الأرض فوراً".

 

وذكر اللواء محمد عرفان أنه جار إعادة طرح الأرض من جديد بسعر مضاعف خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، مضيفاً: "الدولة صاحية وواخدة بالها كويس".


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