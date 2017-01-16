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حظك اليوم برج العذراء 16/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ركز فى عملك

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حظك اليوم برج العذراء 16/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ركز فى عملك حظك اليوم برج العذراء 16/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ركز فى عملك

>كتبت مى الشامى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويبدأ برج العذراء فى الفترة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر، ويتميز أبناء هذا البرج بالذكاء، وهو برج ناقد بالفطرة.

 

برج العذراء على الصعيد المهني

لا تزال قدرتك على الاستمرار فى التركيز قوية جدا، يجب التمسك بمكان مكتبك وعدم الموافقة على تغييره لأن ذلك سيعكر مزاجك.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي

اتخاذ القرارات فى وقت قصير ليس طابعك ولكنك قادر على فعل ذلك، وعليك الذهاب إلى ما يدلك قلبك عليه.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي

قد كنت تعانى من اضطرابات فى المعدة، لذلك حاول استهلاك غذاء أقل فى الزيوت، وتناول كميات كبيرة من المياه، سيتحسن حالك بحلول نهاية اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

آفاق جديدة تنفتح أمامك، الموهبة التى تعاملت دائما على أنها هواية قد تصبح شيئا أكثر من ذلك، وسوف تشهد حياتك لحظات نادرة من الرضا عنها.


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