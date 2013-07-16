مريم الاولى مكرر على الثانوية العامة لـona :تاثرت بقطع الكهرباء اثناء المذاكرة

احتفلت اسرة الدكتور صبرى جعفر وعدد من اهالى مركز الباجور بمحافظة المنوفية بحصول ابنتة مريم صبرى على المركز الاول مكرر فى امتحانات القسم العملى بالثانوية العامة .

ona رصدت عدد من مظاهر الفرحة فى العائلة حيث قالت “مريم” أن نجاحها بتفوق فى امتحانات الثانوية العامة لم يكن من فراغ وان والدتها وان جميع افراد الاسرة كانوا يشجعونها دائما وان اخواتها كانوا القدوة الرئيسية لديها

واضافت مريم انها لم تشارك فى اى من المظاهرات السابقة وانها بعيده عن المجال السياسى كما انها لاتريد ان تشغل نفسها فى هذا العمل وستظل فى مستواها التعلميى .

واشارت مريم الى ان المشاكل التى واجهتها فى ايام الامتحانات كانت تتمثل فى انقطاع المتكررللكهرباء لدرجة انها كانت تذاكر فى بعض الاوقات داخل سيارة والدها , اوانها تفاضل حاليا بين دراسة الطب البشرى والاسنان .

فى الوقت الذى قالت والدتها ان ابنتها من الفتيات المطيعات وانها بارة بوالديها واعطاها الله لما كانت تريدة .

واضاف والدها انه يعمل طبيب بشرى وانه كان يقوم بتوصيلها الى الدروس الخاصة التى كانت تاخذها وان المدرسين كانوا يعتبرونها من ابنتهم .

يذكر ان اسرة مريم مكونة من خمسة بنات ووالدها ووالدتها وان اختها الكبرى “سارة” فى الفرقة السادسة بكلية الطب و”ضحى” فى امتياز علاج طبيعى و”فاطمة”فى الفرقة الثانية بكلية الطب واختها الصغرى فى الصف السادس ابتدائى .