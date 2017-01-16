محمد عبد الوهاب: الأهلى سيتوصل لحلول ودية مع الباطن لحسم صفقة حمودى

كتب رمضان حسن

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلى، إن ناديه سيتوصل لحلول ودية مع إدارة نادي الباطن السعودى لحسم صفقة صانع الألعاب أحمد حمودى وضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وتقدّم الباطن مؤخرا بشكوى رسمية ضد حمودى إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا"، بحجة انقطاع اللاعب عن التدريبات دون سبب واضح.

وأكد عبد الوهاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى متمسك بالتعاقد معه حمودي خلال يناير الجاري وتسعي الإدارة الحمراء لتلبية طلبه من خلال إيجاد حلول لأزمة اللاعب مع ناديه السعودي ومن ثم سلك كل الطرق الشرعية لضمه.