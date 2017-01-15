بلوم بنك يتبرع بـ 2 مليون جنيه لحساب مستشفى أبو الريش مع “عمرو أديب”

كتبت – إنجي لطفي

قال محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، أن البنك يتبرع بـ2 مليون جنيه لبناء وحدة أمراض الدم بمستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، مشدداً على أن البنك يهتم بالمشاركة الاجتماعية لدعم الاحتياجات الأساسية بقطاع الصحة وبخاصة المتعلقة بالأطفال.

وأضاف “اوزالب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”،الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية ON E، وراديو نغم FM، أن هناك تبرعات أخرى قدمها البنك خلال الفترة الماضية ولكنها تمت في صمت ولم يتم الإعلام عنها، معرباً عن أمله أن تقوم بنوك أخرى بالمساهمة من أجل مساعدة مستشفى أبو الريش.

وتابع:” إحنا شايفين أن هذا العمل مسئولية علينا ..والبلد محتاجة والمستشفيات محتاجة وان شاء الله التبرعات ترتفع من البنوك الأخرى الفترة المقبلة”.