أخبار عاجلة

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جابر نصار: جارى بناء مستشفى جديدة بجوار “أبو الريش اليابانى” بإضافة 400 سرير

Google+ Print
جابر نصار: جارى بناء مستشفى جديدة بجوار “أبو الريش اليابانى” بإضافة 400 سرير جابر نصار: جارى بناء مستشفى جديدة بجوار “أبو الريش اليابانى” بإضافة 400 سرير

جابر نصار

قدّم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الشكر للإعلامى عمرو أديب وفريق برنامج “كل يوم”، مردفاً: “بيشتغلوا فى حملة دعم مستشفى أبو الريش، بجوارحكم وعقولكم وقلوبكم”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، وراديو FM، مع الإعلامي عمرو أديب،: “نيابة عن كل الذين ينتفعون بخدمات هذه المستشفى، محدش يقدر يوفيكم حقكم ولا كلمات شكر، وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم”.

وأوضح أن آلاف التبرعات البسيطة من مواطنين مصريين للمستشفى والتي لا يُعلن عنها تكون أموالاً كبيرة جداً، و مواكبة للحملة العظيمة التي يقوم بها البرنامج سوف تؤدى إلى تحول مستشفيات أبو الريش إلى مؤسسة كبرى داخل سواء فى القاهرة أو غيرها، ونقل الخدمة النوعية إلى كل أبناء مصر.

وأكد أن مستشفى أبو الريش بجامعة القاهرة، هي أكبر مستشفى على مستوى العالم متخصصة فى علاج الأطفال، بها 480 سرير فى “اليابانى”، و 220 سرير فى “المنيرة”، وجارى البناء بتمويل من وكالة “جايكا اليابانية”، لمستشفى جديدة بجوار مستشفى “أبو الريش اليابانى” تخصص للعيادات الخارجية، والأخرى الخارجية يضاف إليها أسرة جديدة، بعدد يبلغ 400 سرير جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط