جابر نصار: جارى بناء مستشفى جديدة بجوار “أبو الريش اليابانى” بإضافة 400 سرير

قدّم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الشكر للإعلامى عمرو أديب وفريق برنامج “كل يوم”، مردفاً: “بيشتغلوا فى حملة دعم مستشفى أبو الريش، بجوارحكم وعقولكم وقلوبكم”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، وراديو FM، مع الإعلامي عمرو أديب،: “نيابة عن كل الذين ينتفعون بخدمات هذه المستشفى، محدش يقدر يوفيكم حقكم ولا كلمات شكر، وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم”.

وأوضح أن آلاف التبرعات البسيطة من مواطنين مصريين للمستشفى والتي لا يُعلن عنها تكون أموالاً كبيرة جداً، و مواكبة للحملة العظيمة التي يقوم بها البرنامج سوف تؤدى إلى تحول مستشفيات أبو الريش إلى مؤسسة كبرى داخل مصر سواء فى القاهرة أو غيرها، ونقل الخدمة النوعية إلى كل أبناء مصر.

وأكد أن مستشفى أبو الريش بجامعة القاهرة، هي أكبر مستشفى على مستوى العالم متخصصة فى علاج الأطفال، بها 480 سرير فى “اليابانى”، و 220 سرير فى “المنيرة”، وجارى البناء بتمويل من وكالة “جايكا اليابانية”، لمستشفى جديدة بجوار مستشفى “أبو الريش اليابانى” تخصص للعيادات الخارجية، والأخرى الخارجية يضاف إليها أسرة جديدة، بعدد يبلغ 400 سرير جديد.