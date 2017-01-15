خالد صلاح يتصدر "تويتر" بعد مناقشته أزمة المكالمات المسربة

كتب: محمد أبو النور

تصدر الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد أن فتح ملف المكالمات المسربة فى حلقته التليفزيونية من برنامج "على هوى مصر" مساء اليوم، الأحد، التى تبث مباشرة عبر قناة النهار One.

وشهدت الحلقة مجموعة من التصريحات المهمة حول ظاهرة المكالمات المسربة من بينها تلك التى تم تسريبها مؤخرا لعدد من النشطاء ورموز ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وفى حديثه عن هذه الظاهرة شدد خالد صلاح على أن اقتحام مقار أمن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير كان نذير الشؤم الذى فجر ظاهرة التسريبات، مشيراً إلى أن الذين يبكون الآن على التسريبات التى تفضح المتآمرين على الدولة المصرية عليهم أن يتذكروا ماذا كانوا يقولوه عقب هذا الاقتحام.

وأضاف صلاح، أن الانفرادات التى تذاع الآن بشأن التسريبات التى فضحت المسئولين عن تفجير الأوضاع عقب ثورة يناير تكشف مدى حرص هؤلاء على تخريب البلاد.