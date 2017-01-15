ياسر رزق لـ"عمرو أديب": السيسي غدانا طعمية سخنة وطحينة وطرشى فى "الاتحادية"

كتب محسن البديوى

كشف الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، كواليس حوار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أجراه مع رؤساء الصحف القومية "الأخبار، الأهرام، الجمهورية" بقصر الاتحادية.

وقال "رزق" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة ON E وراديو نغم FM، أن الرئيس مدرك جيداً للشأن الداخلى، والحوار استمر 250 دقيقة "4 ساعات و10 دقائق" ولم ينقطع، إلا ثلاثة مرات، الأولى خلال صلاة العصر، والثانية وقت دخول باكورة من إنتاج الشركة الوطنية للثروة السمكية من الأسماك، والثالثة خلال تناول وجبة الغداء.

وتابع: "الغداء كان عبارة عن سندوتشات طعمية سخنة وطحينة وطرشى من اللى أنت بتحبهم يا عمرو" وعقب الإعلامى عمرو أديب ساخرا "بعد التعب دا كله الرئيس غداكم طعمية"، ورد رزق: "غدانا طعمية وكل واحد أكل شقتين بلدى، والشقة أقل من نص رغيف وكل واحدة فيها طعميتين أو تلاتة".

وعلق الإعلامى عمرو أديب، قائلاً: "طعمية فى الاتحادية.. كنت أطلع الاتحادية ويكون فيه قعدة غدا محترمة فيها شوية أكل كويس".

وأضاف "أديب": "والله العظيم أيام مرسى مش هترجع كان يجيب بط وحمام أنا مشفتش بس دايما الجزار بتاعه كان يقولى".