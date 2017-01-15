بالصور والفيديو لأول مرة: هند صبري تتسلم "راية النكد" من هذه النجمة الكندية

يبدو أن جمهور النجمة التونسية هند صبري سيكون على موعد مع الدموع طوال أيام شهر رضمان المقبل، بعدما تم الكشف عن بعض تفاصيل مسلسلها الجديد "حلاوة الدنيا" حيث ستقدم شخصية عروس تكتشف قبل حفل زفافها بأيام أنها مصابة بمرض سرطان الدم، وعليها أن تخوض رحلة علاج سريعة وشاقة لإنقاذ حياتها، وهو مقتبس بالكامل عن مسلسل شهير بعنوان " Chasing Life " أو" مطاردة الحياة".

المسلسل مقتبس بالكامل عن دراما إسبانية بعنوان " Chasing Life " أو" مطاردة الحياة" عرض للمرة الأولى على الشاشات الأمريكية عام 2014 وحقق نجاحاً مدوياً، وسيتم تحت إشراف السيناريست تامر حبيب، على غرار مسلسل "جراند أوتيل".

وتجسد النجمة هند صبري شخصية "أمينة"، وهي فتاة تستعد لحفل زفافها، و تتفاجأ أنها مصابة بسرطان الدم في مراحل متقدمة بعض وأنه كان لابد أن تبدأ العلاج بشكل فوري ومن هنا تتحول حياة أمينة من الاستعداد لحفل زفافها إلى رحلة العلاج، وما تمر به وتراه من كل ممن حولها في رحله علاجها. وتقوم بدور والدتها الفنانة أنوشكا، وتقدم الممثلة أمينة خليل دور الأخت غير الشقيقة والتي تصطدم بها في اول لقاء بينهما، خاصة وأن أسلوبها في التعامل عنيف وحاد وعصبي طوال الوقت.

هند ستقدم نفس الشخصية التي أدتها الممثلة الكندية ايطاليا ريتشي، وهي صحفية شابة تستعد للزواج من زميلها وتكتشف اصابتها بالمرض اللعين، وتبدأ رحلة العلاج بدعم من والدتها الأرملة واختها غير الشقيقة، وينضم لها عريسها بعد فترة تردد.



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