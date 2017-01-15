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شيرين عبد الوهاب تعلن تأجيل عرض "شيري ستديو" للأربعاء أسبوعياً

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الأحد 15-01-2017 21:55

أكدت النجمة عبد الوهاب تغيير موعد عرض تجربتها الأولى بعالم التقديم التليفزيوني، وأكدت أن برنامجها "شيري ستديو" سيذاع الساعة التاسعة يوم الأربعاء لمدة 13 أسبوعاً، وبعدها سيتم التخطيط للموسم الثاني.

البرنامج وفقاً لتنويهات القناة الجديدة DMC كان من المفترض عرضه مساء اليوم الأحد، كأول يوم للبث الرسمي للقناة، ولكن يبدو أن الارتباك سيطر على اللحظات الأخيرة فتم تعديل مواعيد بث البرامج خاصة بعدما تأكد أن النجمة غادة عادل ستقدم برنامجها الجديد "تعالى أشرب شاي" اسبوعياً.

الحلقة الأولى كان من المفترض استضافة النجمة سميرة سعيد ومعها الممثل الكوميدي أكرم حسني الشهير بابو حفيظة والمطرب الشعبي أحمد سعد، ولكن البرومو المنشور عبر الصفحة الرسمية للقناة يظهر استضافة النجمات منة شلبي التي أطلقت جملة من وحي الأسطورة محمد رمضان عندما وصفت نفسها الآن بقولها :ثقة في الله نضوج، ومعها الفنانة ياسمين صبري.

شاهد منة شلبي ساخرة من محمد رمضان وضحكة شيرين عبد الوهاب

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سيدتي

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