كيف ردت أصالة على هجوم جورج وسوف عليها؟

بطريقة غير مباشرة ومن دون أن تذكر إسمه، ردت الفنانة السورية أصالة نصري على الهجوم الحاد الذي شنه سلطان الطرب جورج وسوف عليها.

وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي: "لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقط كان صديقاً لأغلى ماعندي(بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق".

وكان جورج وسوف قد شن الهجوم الأعنف على أصالة، ناعتاً إياها بـ الفاجرة" و"النكرة" و"الخائنة"، ومؤكداً أنّ اسمها لا ينطبق عليها.

جورج وسوف في هجومه الأعنف على أصالة : نكرة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة مثلي