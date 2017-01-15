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ميسي يتجاهل علاج طفل مغربي يعاني من نفس مرضه

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الأحد 15-01-2017 22:20

يعيش طفل في مدينة وزان شمال المغرب حالة مؤثرة، إذ يعاني من مرض يمنعه من النمو بشكل طبيعي، ويحتاج حوالى 7 آلاف درهم مغربي شهرياً للعلاج.

وحسب ما نقله موقع "هسبريس" المغربي عن والدة الطفل وليد "ميسي المغرب"، فإنّ هذا الأخير يحتاج إلى تناول جرعات يومية من هرمون النمو حتى يبلغ 18 عاماً.

وأضافت أمينة، أم الطفل: "ما يعاني منه وليد هو السقم ذاته الذي كان قد ألمّ بـ ليونيل ميسي، في طفولته، قبل أن يتم احتضانه من طرف فريقه الإسباني"، مشيرة إلى أن وليد سبق له أن التقى الأسطورة الأرجنتينية على هامش اللقاء الودي الذي جمع بين الرجاء المغربي وبرشلونة الإسباني في مدينة طنجة.

وتابعت: "دعم ميسي كان معنوياً فقط، اللقاء بين طفلي واللاعب أثر بشكل سلبي في تقدّم ملف علاج وليد، بعدما ذهبت التأويلات إلى كون ميسي قدّم دعماً مادياً لعلاج وليد، وهذا أمر غير صحيح بتاتاً".

 

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