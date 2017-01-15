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ملحم بركات جونيور يهدد نزار فرنسيس.. ما السبب؟

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الإثنين 16-01-2017 00:16

شن ملحم جونيور، نجل الموسيقار الراحل ملحم بركات، هجوماً حاداً على الشاعر نزار فرنسيس، وكتب عبر موقع التواصل الإجتماعي: "أتوجّه بكلامي الى (الشاعر) نزار فرنسيس الذي يدّعي الحب لوالدي. أولاً أنا الوريث لأعمال والدي الى جانب أشقائي وليس أنت، وعندما يقام أي تكريم لوالدي يجب أن أُبلّغ به رسمياً للموافقة عليه".

وتابع: "ثانياً، ما سيقام في 25 من هذا الشهر في دار الأوبرا في سوريا تحت اسم وزارة الثقافة السورية أصبح لدي بالمستندات! فمن المعيب عليك نزار فرنسيس أن تقوم ببيع أغنية والدي في سوريا من دون علمي، وأن تتاجر باسم الموسيقار".

وتابع: "قريباً سأفضح كل شيء بالمستندات والوثائق وهذا المهرجان الذي سيقام في سوريا سيتم إيقافه من قبلي، وسيصلكم قريباً من المحامي إنذار رسمي". وختم قائلاً: "حضّر حالك على حرب معي".

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سيدتي