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سيلينا جوميز تبرر علاقتها بـ The Weeknd: بيلا حديد ليست صديقتي

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الأحد 15-01-2017 23:30

بررت النجمة العالمية سيلينا جوميز Selena Gomez نفسها أمام العارضة الفلسطينية بيلا حديد Bella Hadid، حيث قالت لمصدر مقرب منها إنها لم تكسر روابط الصداقة وتخون بيلا بعلاقتها الغرامية بـ The Weeknd، صديق بيلا السابق، وذلك لأن الاخيرة ليست صديقتها من الأساس بل علاقتها بها مجرد معرفة سطحية، مشيرة إلى أن صديقتها الوحيدة هي تايلور سويفت Taylor Swift حسبما أكد موقع tmz.

وأشار موقع The insider أن علاقة سيلينا جوميز و The Weeknd ليست جدية إلى الآن ولا تزال فى مراحلها الأولى، ولكن بيلا حديد تحاول أن تلعب دور الضحية طوال الوقت.

وكانت بيلا حديد ألغت متابعتها لسيلينا جوميز على إنستقرام بعد إنتشار خبر علاقتها بـ The Weeknd ونشرها صور لها وهما يقبلان بعضهما.

يشار الى أن علاقة سيلينا و The Weeknd تأتي بعد شهرين فقط من انفصاله عن بيلا حديد.

 

 

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