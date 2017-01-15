أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مواطن سيناوي :نقف خلف القوات المسلحة وسنكون بالمرصاد للإرهابيين

Google+ Print
مواطن سيناوي :نقف خلف القوات المسلحة وسنكون بالمرصاد للإرهابيين مواطن سيناوي :نقف خلف القوات المسلحة وسنكون بالمرصاد للإرهابيين

قال المخرج إسلام الشريف أحد أبناء محافظة سيناء أن جميع أهالي المحافظة يقفون خلف القوات المسلحة داعمين للدولة المصرية ورئيسها .
> وأكد أن أهالي سناء سيكونوا بالمرصاد للدواعش ومن يواليهم مشددا علي أن أهالي سيناء هم من دافعوا وسيظلوا عن الوطن لآخر لحظة. ومستعدون أن نموت كل يوم من اجل بقاء الوطن ، ولن نكون الا متوحدين خلف اجهزة الدولة المصرية .
> ونفي بشدة أى حديث عن الفتن بين أبناء سيناء وأنه لا خلاف مع الدولة فالدولية لا تتأخر عن تنفيذ أي مطالب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا