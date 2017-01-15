مواطن سيناوي :نقف خلف القوات المسلحة وسنكون بالمرصاد للإرهابيين

قال المخرج إسلام الشريف أحد أبناء محافظة سيناء أن جميع أهالي المحافظة يقفون خلف القوات المسلحة داعمين للدولة المصرية ورئيسها .

> وأكد أن أهالي سناء سيكونوا بالمرصاد للدواعش ومن يواليهم مشددا علي أن أهالي سيناء هم من دافعوا وسيظلوا عن الوطن لآخر لحظة. ومستعدون أن نموت كل يوم من اجل بقاء الوطن ، ولن نكون الا متوحدين خلف اجهزة الدولة المصرية .

> ونفي بشدة أى حديث عن الفتن بين أبناء سيناء وأنه لا خلاف مع الدولة فالدولية لا تتأخر عن تنفيذ أي مطالب .