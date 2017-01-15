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بالصور.. طلاب القادة في ضيافة شريف مدكور

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شريف مدكور

شريف مدكور

كتبت – إنجي لطفي

استضاف الإعلامي شريف مدكور في برنامجه “شارع شريف”، المذاع على قناة “cbc سفرة”، في حلقة خاصة، الأحد، أطفال مبنى الحضانة بمدرسة “القادة” للغات، وذلك في إطار حرص الإعلامي على مشاركة أطفال المدارس المختلفة لتقديم مواهبهم المختلفة من خلال البرنامج.

قدم أطفال “القادة” عدد من الاستعراضات، والفقرات الفنية المكملة للمناهج التعليمية القائمة على المعايير الدولية، ومعايير وزارة التربية والتعليم المعتمدة من منظمة اليونسكو، وذلك طبقا للمعيار السابع الذي يعتبر النشاط الفني جزء أساسي من تقييم الطالب.

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