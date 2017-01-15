أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 من قوات الجيش الليبى بينهم قائدان ميدانيان باشتباكات فى بنغازي

Google+ Print
مقتل 4 من قوات الجيش الليبى بينهم قائدان ميدانيان باشتباكات فى بنغازي مقتل 4 من قوات الجيش الليبى بينهم قائدان ميدانيان باشتباكات فى بنغازي

>(أ ش أ)

لقى 4 أفراد من قوات الجيش الليبى مصرعهم، بينهم قائدان ميدانيان ،جراء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بمنطقة بوصنيب" غرب مدينة بنغازي.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوي، فى تصريح لبوابة الوسط الليبية، مساء اليوم الأحد، أن أربعة "شهداء للواجب" بينهم قائدان ميدانيان قضيا نحبهما اليوم الأحد جراء المواجهات المسلحة والألغام الأرضية.

وأضاف إن حوالى "80 % من منطقة بوصنيب" غرب مدينة بنغازى تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، مؤكدًا أن السيطرة على المناطق المتبقية منها "باتت قاب قوسين" .

وأوضح ، إن قواتهم تقدمت بقوة بمحور بوصنيب تزامنًا مع ضربات جوية وصفها بـ "الموجعة" استهدفت مواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية فى آخر جزء من منطقة بوصنيب وبمنطقة قنفودة غرب المدينة.

وأشار الزوى إلى أن تفجيرات كبيرة متتالية أعقبت استهداف القصف الجوى مباشرة ، بسبب الألغام الأرضية والمفخخات .

ونوه الزوى بأن قوات الجيش الليبى ستغلق طريق الهوارى لإفساح المجال لسيارات الإسعاف لنقل الجرحى، وستتعامل مديرية الأمن بالخصوص.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365