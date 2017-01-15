مقتل 4 من قوات الجيش الليبى بينهم قائدان ميدانيان باشتباكات فى بنغازي

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لقى 4 أفراد من قوات الجيش الليبى مصرعهم، بينهم قائدان ميدانيان ،جراء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بمنطقة بوصنيب" غرب مدينة بنغازي.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوي، فى تصريح لبوابة الوسط الليبية، مساء اليوم الأحد، أن أربعة "شهداء للواجب" بينهم قائدان ميدانيان قضيا نحبهما اليوم الأحد جراء المواجهات المسلحة والألغام الأرضية.

وأضاف إن حوالى "80 % من منطقة بوصنيب" غرب مدينة بنغازى تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، مؤكدًا أن السيطرة على المناطق المتبقية منها "باتت قاب قوسين" .

وأوضح ، إن قواتهم تقدمت بقوة بمحور بوصنيب تزامنًا مع ضربات جوية وصفها بـ "الموجعة" استهدفت مواقع وتجمعات التنظيمات الإرهابية فى آخر جزء من منطقة بوصنيب وبمنطقة قنفودة غرب المدينة.

وأشار الزوى إلى أن تفجيرات كبيرة متتالية أعقبت استهداف القصف الجوى مباشرة ، بسبب الألغام الأرضية والمفخخات .

ونوه الزوى بأن قوات الجيش الليبى ستغلق طريق الهوارى لإفساح المجال لسيارات الإسعاف لنقل الجرحى، وستتعامل مديرية الأمن بالخصوص.