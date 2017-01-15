الصقر لـ"عصام الحضرى": كل سنة وانت طيب يا أحسن حارس في أفريقيا

كتب حسام الحاج

حرص أحمد حسن لاعب المنتخب الوطنى السابق على تهنئة عصام الحضرى حارس مرمى وادى دجلة والفراعنة بعيد ميلاده الـ44، وكتب العميد عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى تويتر:"كل سنة وانت طيب يا احسن حارس في مصر وافريقيا ومزيد من التقدم والنجاح".

ويحتفل اليوم الأحد 15يناير، السد العالى بعيد ميلاده الـ44، فى أثناء تواجده فى معسكر الفراعنة بالجابون، استعداداً لمقابلة مالى فى أولى مباريات مصر فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غد الثلاثاء.

ويتزامن عيد ميلاد الحضرى الرابع والأربعين مع المشاركة السابعة للاعب فى المونديال الإفريقى، وهى البطولة التى تألق خلالها كثيرا، ونال لقب أفضل حارس فى البطولة ثلاث مرات متتالية 2006، 2008، 2010.