ياسر رزق: ” السيسى غدانا طعمية سخنه وطحينة وطرشى فى الاتحادية”

كتبت- إنجي لطفي

كشف الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، كواليس حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أجراه مع رؤساء الصحف القومية “الأخبار، الأهرام، الجمهورية” بقصر الاتحادية.

وقال “رزق” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة ON E و راديو نغم FM، إن الرئيس مدرك جيداً للشأن الداخلي، والحوار استمر 250 دقيقة “4 ساعات و10 دقائق” ولم ينقطع، إلا ثلاثة مرات، الأولى خلال صلاة العصر، والثانية وقت دخول باكورة من إنتاج الشركة الوطنية للثروة السمكية من الأسماك، والثالثة خلال تناول وجبة الغداء.

وتابع :” الغداء كان عبارة عن سندوتشات طعمية سخنة وطحينة وطرشي من اللى انت بتحبهم يا عمرو” ، وعقب الإعلامي عمرو أديب ساخرا “بعد التعب دا كله الرئيس غداكم طعمية” ورد رزق “غدانا طعمية وكل واحد أكل شقتين بلدى، والشقة أقل من نص رغيف وكل واحدة فيها طعميتين أو تلاتة”.