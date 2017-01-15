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شريف عامر يعقد مجلس محافظين مصغر على شاشة ” MBC مصر”

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شريف عامر يعقد مجلس محافظين مصغر على شاشة ” MBC مصر” شريف عامر يعقد مجلس محافظين مصغر على شاشة ” MBC مصر”

الإعلامي شريف عامر

كتبت- إنجي لطفي

يعقد برنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية “إم بي سي مصر” في حلقة اليوم الأحد، مجلس محافظين مصغر، في تجربة فريدة بدأها البرنامج منذ 3 سنوات، وهي عقد مجلس محافظين مصغر على الهواء مباشرة من خلال استضافة عدد من المحافظين، وبحث مشاكل كل محافظة على الهواء ورصد مشاكل وهموم المواطنين بالمحافظات.

ويتزامن “مجلس المحافظين المصغر” مع الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن نية في إجراء حركة محافظين قريبا.

ويستضيف البرنامج بحلقة اليوم 7 من المحافظين، وهم: “عصام البديوي، محافظ المنيا، خالد سعيد محافظ الشرقية، اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، د.جمال سامي محافظ الفيوم، اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة”.

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