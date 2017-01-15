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وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان المرحلة الابتدائية

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وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان المرحلة الابتدائية وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان المرحلة الابتدائية

عقد عطا عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعًا اليوم الأحد برؤساء لجان المرحلة الابتدائية تناول فيه أهم التعليمات وطرق التواصل مع لجنة الإدارة ونقاط التجميع والمسئولين عنها وذلك استعدادًا لبدء امتحانات الشهادة الابتدائية.

 

حضر الاجتماع ياسر عمر وكيل المديرية ولبنى الكرداوى  مدير عام التعليم العام ورئيس لجنة الإدارة.

 

ومن المقرر بدء امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 17 يناير، وتختتم 24 من نفس الشهر، وبلغ عدد التلاميذ المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام 27749 تلميذًا وتلميذة.

 

 

 

 

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