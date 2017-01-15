نقص البوتاسيوم يسبب الأرق والإمساك.. إليك أطعمة غنية بالعنصر المهم

نهى طارق

البوتاسيوم معدن مهم لصحة الإنسان خاصة للقلب والكلى والمخ والأنسجة العضلية، هذا المعدن يساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من مرض الإيدز وتعزيز صحة القلب والجهاز العصبى، كما أن هذا المعدن يحمى الجسم من الآثار الضارة للصوديوم ويحسن النوم ويعزز الوظائف العقلية، كما أن البوتاسيوم ينظم مستويات السوائل فى الجسم.

نقص البوتاسيوم يمكن أن يسبب العديد من الأعراض مثل التعب والأرق والإمساك وضعف العضلات وخفقان القلب ومشاكل فى الجهاز الهضمى، وقد رصد موقع Top 10 Remedies أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ومنها:

1- الموز

يحتوى الموز على 422 مليجرام من البوتاسيوم أى ما يوازى 12 % من احتياجات الجسم لهذا المعدن فينصح الأطباء بإضافة الشوفان واللبن على عصير الموز لتعزيز فوائده، وبالإضافة إلى البوتاسيوم فإن الموز يحتوى على الألياف والفيتامينات B6 و C والحديد والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك المهم لمد الجسم بالطاقة اللازمة.

2- السبانخ

تقول الدراسات إن كوبا من السبانخ يوفر 839 مليجرام من البوتاسيوم وهو ما يعادل 24 % من الكمية التى يحتاجها الجسم من البوتاسيوم.

3- البطاطا

ثمرة بطاطا واحدة تحتوى على 952 مليجرام من هذا المعدن أى ما يعادل 27 % من احتياج الجسم لهذا المعدن.

4- الفصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء هى أيضا مصدر غنى جدا بالبوتاسيوم نصف كوب يوفر 502 مليجرام من هذا المعدن أى ما يعادل 15 % من احتياج الجسم.

5- الافوكادو

تحتوى ثمرة الأفوكادو على 975 مليجرام من البوتاسيوم، وهو ما يعادل 30 % من احتياج الجسم لهذا المعدن.