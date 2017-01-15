البوابة الالكترونية لجامعة بني سويف تحصد المركز الاول بين الجامعات المصرية‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف،عن حصول البوابة الإلكترونية للجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 100% في تقييم الأعلى للجامعات للبوابات الإلكترونية.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن الموقع الإلكترونى شهد في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة فى عدد اللينكات المضافة حديثًا و الروابط والمرفقات الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة معدلات زيارات الموقع ووجود روابط له على صفحات أخرى مؤكدا أن جميع أنشطة المشروع تصب في نمو حجم الموقع وتحسين الترتيب العالمي لموقع الجامعة قواعد البيانات عدد الملفات مفتوحة المصدر، وكذلك قيام موقع البوابة الإلكترونية بنشر أرقام الجلوس للطلاب ونتائج الكليات، والأبحاث العلمية وأوراق عمل المؤتمرات، وتفعيل دور المكتبة الإلكترونية، وذلك من خلال خطة إستراتيجية لمشروعات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية بذل المزيد من الجهد للحصول على تصنيف أو ترتيب عالمي خلال الفترات القليلة القادمة خاصة بعد حصول الجامعة على هذا المركز المتميز بين الجامعات المصرية، مضيفًا أن هذا المركز جاء نتيجة تميزها بتعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها نتيجة التأكيدات الدائمة والمستمرة لإدارة الجامعة.

وأضاف الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن ما تحقق هو إنجاز ناتج عن تكاتف منظومة الجامعة بالكامل، ودعا إلى ضرورة تحقيق تقدم على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور فهد الشريف مدير البوابة الالكترونية ان هدف البوابة هو رفع التصنيف دوليا، مشيراُ إلى أن البوابة قامت بتصميم وترجمة وتنفيذ موقع الجامعة باللغة الفرنسية ليصبح بذلك أول موقع لجامعة مصرية يدعم اللغة الفرنسية.