محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن البستكي والحمادي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهيدي الواجب والإنسانية محمد علي محمد زينل البستكي وعبد الحميد سلطان الحمادي خلال زيارة سموه مساء اليوم إلى مجلسي العزاء في مدينة خليفة ومدينة شخبوط في العاصمة أبوظبي اللذين استشهدا أثناء قيامهما بأداء واجبهما الإنساني تجاه الشعب الأفغاني في تفجير إرهابي غادر في مقر والي قندهار بأفغانستان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان خلال حديثه مع أقارب وذوي الشهيدين عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بأبنائها الأبطال الذين يقدمون دروسا ثمينة ويبدون مواقف عظيمة في الوطنية والتضحية وأداء الواجب بحب وتفان واخلاص ويبذلون أغلى ما يملكون في سبيل مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والضعفاء.

> وقال سموه إن أبناء هذا الوطن عرفوا قبل نشأة الاتحاد، بحبهم لعمل الخير وإغاثة الملهوف ونجدة المنكوب وتعززت هذه القيم النبيلة في نفوسهم بما ارساه الوالد الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه من مبادئ إنسانية نابعة من تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا العربية الأصيلة وليواصل من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صاحب الأيادي البيضاء خطى الآباء والأجداد وما تركوه من سير حميدة ومواقف شجاعة أورثوها لأبناء هذا الوطن وزرعوها في نفوسهم وهم يجوبون كافة أصقاع الأرض لمد يد العون والمساعدة وزرع الخير والأمل حتى عرفوا بانهم رجال زايد الخير.

وأضاف سموه إننا جميعا نقف إجلالا واعتزازا وفخرا بتلك النماذج المضيئة من شهدائنا الأبرار أصحاب الهمم العالية والمساعي الخيرة الذين ارتقت أرواحهم الى بارئها وهم يؤدون أسمى مهمة وهي الأخذ بيد الشعوب المنكوبة نحو النهوض من جديد وتقديم العون لها لتحسين حياتها وأوضاعها الصعبة حتى تبوأت دولة الإمارات بفضل من الله وبرؤية قيادتها الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين وتضحياتهم مكانة رائدة على خارطة العمل الإنساني مؤكدا سموه ان دولة الإمارات ستواصل بعون الله وبهمة أبنائها الأوفياء دورها الريادي ملتزمة بمبادئها الإنسانية وستبقى وفية لتلك التضحيات الجليلة وستظل دوما منبعا للخير وعنوانا للعطاء الإنساني لا يثنيها عن غايتها السامية في تحقيق الخير والسلام للبشرية جمعاء أفعال إجرامية او أعمال إرهابية.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه الشيخ خليفة بن طحنون ال نهيان مدير مكتب شؤون اسر الشهداء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .