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بالصور.. محافظ بني سويف يأمر بتشكيل لجنة لفحص إجراءات الأبراج الجاري إنشاؤها‎

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المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

مراسل «ONA»

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بزيارة للإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حيث تابع سير العمل بالإدارة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها المحافظة لتحسين منظومة العمل بالإدارات الهندسية ومواجهة مخالفات البناء في إطار القانون.

حيث تابع المحافظ اللوحات الإرشادية التي أمر بوضعها لإعلام المواطنين بالقواعد المنظمة للحصول على الخدمة من حيث المستندات والأوراق المطلوبة وتسلسل الإجراءات للتيسير على المواطنين وتوفير للوقت والجهد ،بالإضافة إلى توجيهاته السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل الأرشيف بالإدارة الهندسية من حيث التصنيف والتبويب لسهولة الحفظ والاسترجاع والاستعلام واختصار الوقت والجهد.

وتابع المحافظ تنفيذ بعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة التي شكلها سابقا لتقييم وتطوير أداء منظومة العمل بالإدارة الهندسية وتابع منظومة العمل ومستوى الخدمة للمواطنين بمكاتب الطلبات والتراخيص والأرشيف, التنظيم والتخطيط العمراني وغيرها.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من مسؤولي التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والتخطيط العمراني بالمحافظة لحصر كافة الأبراج الجاري إنشاؤها استيفاء جميع البيانات والمعلومات الخاصة بكل برج لتشمل اسم الشارع والمهندسين المختصين الإجراءات والموافقات والتراخيص التي تمت حيال كل برج.

ورافق المحافظ في جولته المحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة و المهندسة نهى خاطر مدير التخطيط العمراني ، والأستاذ أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية ، والأستاذ عبده فتحي مدير عام التفتيش المالي والإداري.

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