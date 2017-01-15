ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها حداد بدمنهور

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن منذ قليل رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها حداد بمجلس مدينة دمنهور.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم رئيس المباحث مفادها قيام كل من "طارق.م.ج" حداد بمجلس مدينة دمنهور، و"أحمد.م.ج" حداد ومقيمان بعزبة سعد دائرة القسم بإدارة ورشة بمنزلهما لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وعلى الفور وجه اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث ضم النقباء إسلام بلال ومحمد عطا الله وأحمد شرف وأحمد عزام معاونين مباحث قسم دمنهور بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث لسرعة ضبط المتهمين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2) بندقية خرطوش ماركة ماجنم عيار 12 أمريكى الصنع متعددة الطلقات يحملان أرقام (147030 – 26864) وبندقية خرطوش عيار 12 محلية الصنع، وطبنجة عيار 9 مم تركى الصنع تحمل رقم (1130857) وطبنجة معدلة عيار 9 مم مطموسة الأرقام و4 طلقات عيار 12 و2 سيف كبير الحجم كما تم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن ماسورة تستخدم فى التصنيع، ومقبض حديدى وزرادية، ومفك، و9 مفاتيح إنجليزى مختلفة الأحجام، وفرشة حديدية وموتور سنفرة، ومنجلة، وجاكوش، وأنبوبة لحام أكسجين وأنبوبة بوتاجاز.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما لورشة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.