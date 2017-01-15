أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح: من يبكون بسبب التسريبات عليهم تذكر ما قالوه بعد اقتحام أمن الدولة

Google+ Print
خالد صلاح: من يبكون بسبب التسريبات عليهم تذكر ما قالوه بعد اقتحام أمن الدولة خالد صلاح: من يبكون بسبب التسريبات عليهم تذكر ما قالوه بعد اقتحام أمن الدولة

>كتب أيمن رمضان

قال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن اقتحام مقار أمن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير كان نذير الشؤم الذى فجر ظاهرة التسريبات، مشيراً إلى أن الذين يتباكون الآن على التسريبات التى تفضح المتآمرين على الدولة المصرية عليهم أن يتذكروا ماذا كانوا يقولون عقب هذا الاقتحام.

 

وأضاف خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار one"، أن الانفرادات التى تذاع الآن بشأن التسريبات التى فضحت المسئولين عن تفجير الأوضاع عقب ثورة يناير تكشف مدى حرص هؤلاء على تخريب البلاد.

 

وأكد خالد صلاح، أن هناك من يريد أن يخرب مصر ويعود بها إلى وقت الهرتلة السياسية التى كنا نعيشها فى أعقاب "يناير"، مشدداً على أن هؤلاء لم يتعلموا الدرس جيداً فى 30 يونيو، وتابع: "لسا النية منعقدة على استكمال الفوضى الخلاقة ما أن الأمور فلتت من ذمام قطر وتركيا ومن معهم ومن خلفهم، ومن خطط وتمويل من التنظيم الدولى للإخوان.. ولم يتعلموا الدرس حتى فى شرق ليبيا أو سوريا".

 

وشدد الكاتب الصحفى خالد صلاح، على أن هناك حرب إعلامية تدار من قبل قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى قناة "العربى" التى تعد امتداد لقناة الجزيرة، وتابع: "هذه القنوات تنفق الملايين على محمد البرادعى لتزييف الحقائق.. واستعادة كافة أجواء التوتر قبل 25 يناير".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه