خالد صلاح: من يبكون بسبب التسريبات عليهم تذكر ما قالوه بعد اقتحام أمن الدولة

كتب أيمن رمضان

قال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن اقتحام مقار أمن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير كان نذير الشؤم الذى فجر ظاهرة التسريبات، مشيراً إلى أن الذين يتباكون الآن على التسريبات التى تفضح المتآمرين على الدولة المصرية عليهم أن يتذكروا ماذا كانوا يقولون عقب هذا الاقتحام.

وأضاف خالد صلاح، خلال تقديمه برنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار one"، أن الانفرادات التى تذاع الآن بشأن التسريبات التى فضحت المسئولين عن تفجير الأوضاع عقب ثورة يناير تكشف مدى حرص هؤلاء على تخريب البلاد.

وأكد خالد صلاح، أن هناك من يريد أن يخرب مصر ويعود بها إلى وقت الهرتلة السياسية التى كنا نعيشها فى أعقاب "يناير"، مشدداً على أن هؤلاء لم يتعلموا الدرس جيداً فى 30 يونيو، وتابع: "لسا النية منعقدة على استكمال الفوضى الخلاقة ما أن الأمور فلتت من ذمام قطر وتركيا ومن معهم ومن خلفهم، ومن خطط وتمويل من التنظيم الدولى للإخوان.. ولم يتعلموا الدرس حتى فى شرق ليبيا أو سوريا".

وشدد الكاتب الصحفى خالد صلاح، على أن هناك حرب إعلامية تدار من قبل قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى قناة "العربى" التى تعد امتداد لقناة الجزيرة، وتابع: "هذه القنوات تنفق الملايين على محمد البرادعى لتزييف الحقائق.. واستعادة كافة أجواء التوتر قبل 25 يناير".