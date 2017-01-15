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محافظ بورسعيد يعلن بدء إنشاء مصنع سكر البنجر بطاقة استيعابية نصف مليون طن سنويا

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للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فوزي شندي رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للسكر

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و فوزي شندي رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للسكر

المراسل – جمال نوفل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فوزي شندي رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للسكر والتي سيقام مشروع إنتاج السكر من البنجر بجنوب بورسعيد بطاقة استيعابية نصف مليون طن سنويا، مؤكدًا بأن المشروع يعد إضافة جديدة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة.

كما أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بتسهيل جميع الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة على وجه السرعة ليبدأ العمل في إنشاء المصنع ابتداء من الأسبوع القادم.

وأضاف أن العمل يستغرق في بناء المصنع عام ونصف ويقام على مساحة 83 فدان جنوب بورسعيد ويوفر الفان فرصة عمل مباشرة وثلاثة آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة بأن المشروع يتولى استصلاح خمسين ألف فدان بمنطقة سهل الطينة لزراعتها بالبنجر لتوفير المادة الخام للإنتاج إلى جانب ما تنتجه الأراضي الزراعية بالجنوب والتي تبلغ مساحة البنجر المنزرعة بها 16 ألف فدان.

وأضاف أن المشروع سينتج 90 ألف طن من المولاس سنويا، ويستخدم في إنتاج العسل والصناعات الكيماوية، إلى جانب 100 ألف طن من الأعلاف من نواتج التكرير.

وأكد المحافظ بأنه يتابع على أرض الواقع سير العمل لحل المشكلات التي تظهر على الطبيعة أول بأول وسعيا لتقليل المدة الزمنية المقررة لإنشاء المشروع لتكون في أقل من عام ونصف لتوفير فرص العمل المتاحة منهم بالكامل لأبناء بورسعيد.

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