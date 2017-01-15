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مجدى يعقوب يشيد بالبرنامج القومى لروماتيزم القلب

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مجدى يعقوب يشيد بالبرنامج القومى لروماتيزم القلب مجدى يعقوب يشيد بالبرنامج القومى لروماتيزم القلب

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتزم القلب بوزارة الصحة، أن الدكتور مجدى يعقوب أشاد اليوم بالمهمة القومية التى يقودها أطباء مراكز روماتيزم القلب بالمحافظات لحماية قلوب الأطفال والشباب المصريين وذلك خلال مؤتمر المؤسسة المنعقد حاليا بالقاهرة .

 

وقال الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب ، إن هناك 30 مركزا يقدم الخدمة بالمجان فى جميع محافظات ، من مسح لجميع الطلبة بالمدارس للاكتشاف المبكر عن روماتيزم القلب.

 

جدير بالذكر، أن التهاب الحلق واللوزتين ،يمكن أن يتسببا فى الإصابة بالميكروب السبحى الذى يؤدى إلى تلف صمامات القلب، ويقود لعمليات القلب المفتوح . 

 


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