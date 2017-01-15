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نشرة ONA| العميد محمد سمير رئيسًا لشبكة العاصمة.. كوجاك ينضم لميجا FM.. عنايت يقدم “مصر بكرة وبعده” على راديو مصر

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نشرة ONA| العميد محمد سمير رئيسًا لشبكة العاصمة.. كوجاك ينضم لميجا FM.. عنايت يقدم "مصر بكرة وبعده" على راديو مصر

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تسلم العميد محمد سمير المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، رئاسة العاصمة..للمزيد

العميد محمد سمير المتحدث الرسمى السابق باسم القوات المسلحة

العميد محمد سمير المتحدث الرسمى السابق باسم القوات المسلحة

انضم الفنان والإعلامي كريم كوجاك إلى راديو ميجا FM على أن يقدم برنامج خلال خريطة شهر فبراير المقبل..للمزيد

كريم كوجاك

كريم كوجاك

قال الإعلامي جمال عنايت، إنه سيقدم اليوم الأحد، أولى حلقات برنامجه الجديد ” بكرة وبعده” على راديو مصر..للمزيد

الاعلامي جمال عنايت

الاعلامي جمال عنايت

رصدت وكالة ONA ، قائمة بالمسلسلات المقرر عرضها على شاشة دراما.. للمزيد

ارشيفية

ارشيفية

تدخل قناة إكسترا نيوز إلى مصاف القنوات الإقليمية التي تحمل طابعًا مصريًا باستضافة المبعوث الأممي للأزمة الليبية مارتن كوبلر الذي يزور القاهرة حاليًا في تمام الثامنة مساء..للمزيد

لوجو

لوجو قناة إكسترا نيوز

بدأ برنامج” 8 الصبح” على قناة dmc العامة ، أولى حلقاته باحتفالية كبيرة حضرها أسطورة الكوميديا سمير غانم، الذى افتتح أولى حلقات البرنامج بنفسه..للمزيد

صورة من احتفال سمير غانم بانطلاق البرنامج

صورة من احتفال سمير غانم بانطلاق البرنامج

قالت الإعلامية داليا أشرف، إنها تشارك في برنامج” 8 الصبح”، المذاع على شاشة dmc العامة، بمجموعة من الفقرات الخاصة بالأطفال يومي الجمعة والسبت، والتي وصفتها بأنها ستحمل مفاجآت فى محتواها وشكلها..للمزيد

الإعلامية داليا أشرف

الإعلامية داليا أشرف

نجحت الإعلامية لميس الحديدي، في تسجيل حلقتين خاصتين مع نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح، في أول حوار تليفزيوني له يذاع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يومي الخميس والجمعة المقبلين، على شاشة قناة “c.b.c”..للمزيد

محمد صلاح

محمد صلاح

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أونا

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