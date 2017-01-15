نشرة ONA| العميد محمد سمير رئيسًا لشبكة العاصمة.. كوجاك ينضم لميجا FM.. عنايت يقدم “مصر بكرة وبعده” على راديو مصر

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تسلم العميد محمد سمير المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، رئاسة شبكة العاصمة..للمزيد

انضم الفنان والإعلامي كريم كوجاك إلى راديو ميجا FM على أن يقدم برنامج خلال خريطة شهر فبراير المقبل..للمزيد

قال الإعلامي جمال عنايت، إنه سيقدم اليوم الأحد، أولى حلقات برنامجه الجديد ”مصر بكرة وبعده” على راديو مصر..للمزيد

رصدت وكالة ONA ، قائمة بالمسلسلات المقرر عرضها على شاشة dmc دراما.. للمزيد

تدخل قناة إكسترا نيوز إلى مصاف القنوات الإقليمية التي تحمل طابعًا مصريًا باستضافة المبعوث الأممي للأزمة الليبية مارتن كوبلر الذي يزور القاهرة حاليًا في تمام الثامنة مساء..للمزيد

بدأ برنامج” 8 الصبح” على قناة dmc العامة ، أولى حلقاته باحتفالية كبيرة حضرها أسطورة الكوميديا سمير غانم، الذى افتتح أولى حلقات البرنامج بنفسه..للمزيد

قالت الإعلامية داليا أشرف، إنها تشارك في برنامج” 8 الصبح”، المذاع على شاشة dmc العامة، بمجموعة من الفقرات الخاصة بالأطفال يومي الجمعة والسبت، والتي وصفتها بأنها ستحمل مفاجآت فى محتواها وشكلها..للمزيد

نجحت الإعلامية لميس الحديدي، في تسجيل حلقتين خاصتين مع نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح، في أول حوار تليفزيوني له يذاع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يومي الخميس والجمعة المقبلين، على شاشة قناة “c.b.c”..للمزيد