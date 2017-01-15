جامعة دمنهور تعتمد المعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة

تسلم اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور) من المهندس هانى الدسوقي(المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد EGAC) شهادة الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة (CLWET) وفقًا للمواصفة الدولية (ISO- 17025:2005 ) لاعتماد معامل الاختبار والمعايرة.

جاء ذلك فى إطار استعدادات جامعة دمنهور للحصول على هوية دولية للارتقاء بتنافسية خدماتها في شتى المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ ونتيجةً للجهد المبذول من فريق عمل المعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة (CLWET) وإدارة كلية العلوم وإدارة الجامعة والدعم المستمر من رئيس الجامعة.

جدير بالذكر أن المعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة (CLWET) من أوائل معامل الاختبار الأكاديمية في اختبارات المياه بما له من أهمية كبرى في حماية صحة المواطنين؛ حيث يصبح المعمل بعد الاعتماد الدولي معترفًا به وبنتائجه وبالشهادات الصادرة منه في جميع أنحاء دول العالم؛ حيث أنالمجلس الوطني للاعتماد (EGAC) معترفٌ به دوليًا من منظمتي الاعتماد (ELAC & IAF).

كما وجه الدكتور عبيد صالح (رئيس الجامعة) جزيل الشكر إلى إدارة كلية العلوم وإدارة المعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة (CLWET) على المجهود المتميز للحصول على الاعتماد،كما وجه صالح بالغ الشكر إلىالسيد المهندس هانى الدسوقي (المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد EGAC) على التعاون المثمر والبناء بين جامعة دمنهور والمجلس الوطني للاعتماد(EGAC)

وفي سباق متصل صرح رئيس جامعة دمنهور أنه في خلال عام 2017 الجاري سيتم اعتماد معملين آخرين أحدهما بكلية الزراعة باسم (المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية) والآخر بكلية الصيدلة باسم (المعمل المركزي للمادة الفعالة في الأدوية)؛ حيث يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة سيادته التطويرية لتطوير وتنمية جامعة دمنهور.