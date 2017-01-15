"الغضبان" يعلن بدء إنشاء مصنع السكر جنوب بورسعيد الأسبوع القادم

بورسعيد - محمد عزام

التقي اليوم الأحد ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فوزي شندي رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للسكر، والتي ستقيم مشروع إنتاج السكر من البنجر بجنوب بورسعيد، بطاقة استيعابية نصف مليون طن سنويا.

واكد المحافظ، أن المشروع يعد اضافة جديدة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة، كما أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية، بتسهيل جميع الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة علي وجه السرعة، ليبدء العمل في انشاء المصنع ابتداء من الاسبوع القادم.

واضاف الغضبان، ان العمل يستغرق في بناء المصنع عام ونصف، ويقام علي مساحة 83 فدان جنوب بورسعيد، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، وثلاثة آلاف فرصة عمل غير مباشرةً.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة، أن المشروع يتولي استصلاح 50 الف فدان بمنطقة سهل الطينة لزراعتها بالبنجر، لتوفير المادة الخام للانتاج الي جانب ماتنتجة الأراضي الزراعية بالجنوب، والتي تبلغ مساحة البنجر المنزرعة بها 16 ألف فدان.

واضاف: المشروع سينتج 90 الف طن من المولاس سنويا، ويستخدم في إنتاج العسل والصناعات الكيماوية، الي جانب 100 الف طن من الأعلاف من نواتج التكرير .

واكد المحافظ، أنه سيتابع علي أرض الواقع سير العمل لحل المشكلات التي تظهر علي الطبيعة أول بأول، وسعيا لتقليل المدة الزمنية المقررة لإنشاء المشروع، لتكون في اقل من عام ونصف، لتوفير فرص العمل المتاحة بالكامل لأبناء بورسعيد.