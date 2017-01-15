أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الغضبان" يعلن بدء إنشاء مصنع السكر جنوب بورسعيد الأسبوع القادم

Google+ Print
"الغضبان" يعلن بدء إنشاء مصنع السكر جنوب بورسعيد الأسبوع القادم "الغضبان" يعلن بدء إنشاء مصنع السكر جنوب بورسعيد الأسبوع القادم

>بورسعيد - محمد عزام

 

التقي اليوم الأحد ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فوزي شندي رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد للسكر، والتي ستقيم مشروع إنتاج السكر من البنجر بجنوب بورسعيد، بطاقة استيعابية نصف مليون طن سنويا.

 

 واكد المحافظ، أن المشروع يعد اضافة جديدة لحركة التنمية الصناعية بالمحافظة، كما أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية، بتسهيل جميع الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة علي وجه السرعة، ليبدء العمل في انشاء المصنع ابتداء من الاسبوع القادم.

 

 واضاف  الغضبان، ان العمل يستغرق في بناء المصنع عام ونصف، ويقام علي مساحة 83 فدان جنوب بورسعيد، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، وثلاثة آلاف فرصة عمل غير مباشرةً.

 

 ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة، أن المشروع يتولي استصلاح 50 الف فدان بمنطقة سهل الطينة لزراعتها بالبنجر، لتوفير المادة الخام للانتاج الي جانب ماتنتجة الأراضي الزراعية بالجنوب، والتي تبلغ مساحة البنجر المنزرعة بها 16 ألف فدان.

 

 واضاف: المشروع سينتج 90 الف طن من المولاس سنويا، ويستخدم في إنتاج العسل والصناعات الكيماوية، الي جانب 100 الف طن من الأعلاف من نواتج التكرير .

 

واكد المحافظ، أنه سيتابع علي أرض الواقع سير العمل لحل المشكلات التي تظهر علي الطبيعة أول بأول، وسعيا لتقليل المدة الزمنية المقررة لإنشاء المشروع، لتكون في اقل من عام ونصف، لتوفير فرص العمل المتاحة بالكامل لأبناء بورسعيد.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365