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محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مونتينيغرو

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محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مونتينيغرو محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مونتينيغرو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بقصر الشاطئ فخامة فيليب فيوجانفيتش رئيس مونتينيغرو " الجبل الأسود " والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه "مصدر".

 وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تهدف اليها القمة العالمية لطاقة المستقبل في تعزيز التعاون بين الدول من أجل إيجاد الحلول المبتكرة والفاعلة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة .

  وبحث الجانبان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء معالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والوفد المرافق لرئيس جمهورية مونتينيغرو.

 

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