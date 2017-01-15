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بالفيديو.. سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن البستكي والحمادي

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بالفيديو.. سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن البستكي والحمادي بالفيديو.. سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن البستكي والحمادي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن والإنسانية، محمد علي زينل  البستكي وعبد الحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي اللذين ارتقيا إلى العلا مع عدد من إخوانهم شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه خلال زيارته لمجلسي العزاء في مدينتي خليفة وشخبوط في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي الشهيدين  .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

 

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