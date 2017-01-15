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وزير التموين: انتهاء أزمة السكر خلال يناير الجارى

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وزير التموين: انتهاء أزمة السكر خلال يناير الجارى وزير التموين: انتهاء أزمة السكر خلال يناير الجارى

>كتب مدحت وهبة

أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنهاء أزمة السكر خلال الشهر الجارى، فى ظل بدء إنتاج السكر المحلى حاليا من القصب، بالإضافة إلى إنتاج السكر من البنجر فى مارس المقبل.

 

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الأحد، على هامش اجتماع اللجنة العليا للسكر، بحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المستهدف من إنتاج السكر مليون و100 طن من مصانع قصب السكر ومليون و300 ألف طن سكر من البنجر، وأنه سيتم استيراد باقى الكميات لسد فجوة العجز فى الإنتاج المحلى، والتى تتراوح من 800 ألف إلى 900 ألف طن.


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